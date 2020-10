Nola 1925: mister Gigi Pezzella si è dimesso

Anche mister Gigi Pezzella ha lasciato il Nola 1925. Dopo le dimissioni nella giornata del 19 ottobre da parte del direttore Gigi Pavarese, anche l’allenatore dei bruniani ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Al termine di un vertice societario, il mister ha comunicato alla società la decisione, che poi è stata accettata dalla società: “Il presidente Alfonso De Lucia e la società intendono ringraziare mister Pezzella per l’impegno, l’abnegazione e la professionalità che ha avuto in questi mesi e gli augurano il meglio per la sua carriera professionale”. Anche l’allenatore, così come il ds Pavarese, ha voluto ringraziare la società e la piazza: “Grazie ai tifosi nolani e grazie alla società per questa opportunità che mi hanno dato. Ho preso questa sofferta decisione anche dopo le dimissioni del direttore, a cui sono molto legato. Intendo augurare il meglio alla piazza ed alla squadra, conosco il loro valore e so che raggiungeranno una salvezza tranquilla. Grazie ancora, resterò un sostenitore del Nola”. La società si è riservata del tempo per comunicare la sua decisione sul futuro della direzione per la prima squadra.

