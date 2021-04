Oggi 15 aprile 2021 è stato dedicato alla memoria del dottor Carmine Sommese, scomparso un anno fa per Covid, sempre in prima linea e accanto ai suoi pazienti, il reparto di chirurgia generale dell’ospedale “Santa Maria della Pietà”, in ricordo dell’impegno e della dedizione nel suo lavoro.

