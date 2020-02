Palazzo della Borsa di Napoli. Nola, il “Carducci” presenterà “L’Arte in Camera“. Intervento di Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e Ricerca

L’appuntamento è per venerdì – 21 febbraio alle ore 15,00– al Palazzo della Borsa, in piazza Bovio, a Napoli. Un’ambientazione mirata e ben scelta per la presentazione de “ L’Arte in Camera “, il libro-catalogo articolato in analitiche ed approfondite schede storiche ed estetiche che raccontano, in lingua italiana e in lingua inglese, i profili e i temi caratterizzanti di ventidue opere pittoriche e di sei sculture-busti, nonché informazioni biografiche degli autori, risalenti all’ ‘800 e al ‘900. Sono schede illustrative, che costituiscono il frutto di un lungo e metodico percorso di studio e ricognizione diretta delle opere “narrate”, in cui sono stati impegnati i ragazzi e le ragazze della quarta classe, sezione D, del Liceo statale “Carducci”, nell’ambito del progetto didattico -formativo per i “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, di cui è referente la professoressa Milena Picciocchi, ordinaria per l’insegnamento di Storia dell’Arte.

Di sicuro interesse culturale e di forte valore divulgativo, il libro- catalogo, realizzato con il coordinamento scientifico della professoressa Isabella Valente del Dipartimento degli studi umanistici della Federico II, è stato pubblicato dalla Camera di commercio della Città metropolitana partenopea, i cui uffici sono operativi nel monumentale Palazzo della Borsa. L’opera sarà presentata da Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio, e Fabrizio Luongo, presidente di Azienda specializzata Unica Si impresa. Le conclusioni saranno dettate da Gaetano Manfredi , Ministro dell’Università e della Ricerca.

