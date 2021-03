NOLA. Parte domani il primo centro vaccinale in Campania dei medici di famiglia

Domani, venerdì 12 marzo, l’ AFT n.3 distretto 49 di Nola dell’ASL Napoli 3 sud, i medici di medicina generale, aggregati in questa organizzazione funzionale, aprono il primo centro vaccinale dei medici di famiglia. Primo centro vaccinale del genere in Campania. I primi a ricevere l’invito alla vaccinazione saranno gli ultra ottantenni. Si parte con i primi 60 pazienti al giorno. Una iniziativa che fa ben sperare per mettere il piede sull’acceleratore del piano vaccini.

adsense – Responsive – Post Articolo