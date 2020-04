Nola piange la prima vittima da Covid-19. Ecco di chi si tratta

A perdere la vita e’ R. R., dipendente di 62 anni della società di trasporti campana EAV, che era ricoverato al Cotugno di Napoli da qualche settimana dopo la positività al covid-19. L’uomo lavorava nell’ufficio acquisti presente a Porta Nolana, è deceduto dopo un aggravamento improvviso delle condizioni di salute.

Ad annunciare la morte una nota l’Eav l’annuncio della società: “purtroppo il coronavirus ha fatto una vittima anche in Eav. Stamattina era stato intubato ma non ce l’ha fatta. Si tratta di un quadro degli uffici acquisti, un gran lavoratore, una persona per bene. Già da tre settimane non veniva più in azienda. Tutta l’azienda si stringe, sconvolta, al dolore della famiglia”.

