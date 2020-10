NOLA. Piazza Duomo, la protesta dei commercianti. Foto e Video

Questo pomeriggio alle 18 con la chiusura dei negozi cittadini i negozianti della città si sono dati appuntamento in piazza Duomo per una protesta silenziosa contro la chiusura degli esercizi commerciali alle 18. Tanti i partecipanti che hanno esposto ognuno un manifesto funebre del proprio negozio a simboleggiare la morte delle proprie attività se questa ordinanze dovesse durare per molti giorni. Ecco il nostro servizio mandato in onda in diretta sulla pagina facebook della nostra testata.







