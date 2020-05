NOLA. “Più Nola: gli impegni si mantengono, dobbiamo andare avanti per il bene della Città”

C’è un tempo per tutto e questi sono i giorni della responsabilità. Comprendiamo le ragioni del sindaco Gaetano Minieri che presentando le dimissioni ha voluto dare un messaggio chiaro alla maggioranza che lo sostiene, ma siamo anche convinti che questi non siano né debbano essere i giorni per dietrologie e strategie politiche.

Quando ci siamo candidati a guidare il Comune di Nola avevamo tutti un solo obiettivo: riportare la nostra città alle tradizioni che merita all’insegna della legalità, della solidarietà e della valorizzazione della memoria storica.

Le ragioni di quell’impegno non sono venute meno e per questo, mai come ora, bisogna tornare a lavorare per onorare gli impegni assunti con i nolani.

Ecco perché rinnoviamo convintamente la fiducia al sindaco Gaetano Minieri, lo invitiamo a portare il documento economico finanziario in Consiglio comunale e tutte le forze di maggioranza a dare il giusto contributo eventualmente per migliorarlo e quindi approvarlo.

Abbiamo un’occasione irripetibile per dimostrare di meritare la fiducia concessa dai nolani al sindaco ed alle forze politiche e civiche che lo hanno sostenuto.

Nola ed i nolani meritano rispetto. Noi ci siamo.

PiùNola

