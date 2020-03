NOLA. Positivi al Coronavirus altri due medici dell’ospedale nolano

Sono risultati positivi altri due medici dell’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola al Covid-19, che con Carmine Sommese salgono a tre, e sono il cardiochirurgo Dott. Caliendo Luigi e il Dott. Eduardo Nava. Quest’ultimo ha sritto sul proprio profilo facebook la notizia: “Da qualche ora ho avuto notizia di essere positivo al coronavirus. Evidentemente il mio impegno di lavoro, i rapporti connessi, ancora di più in questo straordinario momento, gli ambienti anche ospedalieri che pure frequento, hanno fatto sì che si determinasse questo ‘contatto’. Sto bene senza particolari sintomi nemmeno febbrili. Da subito sono in isolamento; anche la mia famiglia lo è per motivi precauzionali in ambienti diversi e distinti. Ho fornito alle competenti autorità comunali – Sindaco di San Vitaliano e Sindaco di Scisciano – nonché a quelle Sanitarie utili informazioni su possibili contatti avuti con la mia persona; è opportuno contattare le autorità sanitarie allorquando dovessero manifestarsi sintomi comuni del coronavirus (febbre oltre 37,5, difficoltà respiratorie, tosse..).

La mia professione e le mie responsabilità di Direttore del Dipartimento Farmaceutico dell’ASL Napoli 3 Sud e di componente, in questo drammatico momento, dell’Unità di Crisi aziendale contro il Coronavirus, hanno richiesto un un’impegno totale e dedizione assoluta, in prima linea e senza risparmiarsi. È quello che ho fatto, quello che che mi chiedeva la mia coscienza e la mia etica professionale e di civile cittadino.A presto uniti e vincenti contro il Coronavirus”.

