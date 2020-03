NOLA. Primo caso di positività da Coronavirus nella Città dei Gigli.

E’ risultato positivo al Covid-19: è il primo caso nella città di Nola. Messo in isolamento domiciliare così come anche alcune persone che sono entrate in contatto con lui. Il sindaco Gaetano Minieri ha firmato l’ordinanza per disporne la quarantena e segue costantemente gli sviluppi della vicenda. Un nuovo sussulto per un territorio che come il resto dell’Italia continua a stare con il fiato sospeso per la paura di contagi. Intanto stanno bene i medici e gli operatori sanitari che si sono sottoposti al tampone dopo aver curato la donna di 84 anni che l’altro giorno è morta

adsense – Responsive – Post Articolo