NOLA. Protesta dei Commercianti contro le chiusure

Sono scesi in piazza, nella giornata di ieri, i commercianti del Nolano per protestare contro le chiusure dettate dal DPCM.

Si sono riuniti in Piazza Duomo, su iniziativa della neonata associazione “RINASCO “, formata proprio dai rappresentanti dei commercianti del posto, ed hanno manifestato contro degli ingiusti provvedimenti che stanno portando alla morte di molte attività ed alla povertà di molte famiglie . Per altro, si sottolinea come, nonostante le restrizioni e le chiusure delle attività, il numero dei contagi non si arresta in alcun modo e le chiusure non sono appoggiate in alcun modo dalle istituzioni che hanno continuato ad elargire “aiuti” economici piuttosto “ridicoli”.

CARLA CARRO

adsense – Responsive – Post Articolo