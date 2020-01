Nola. Rassegna letteraria per bambini. L’iniziativa della libreria Bibì&Cocò con il comune

🔊 Ascolta l'articolo

Prende il via Racconti d’inverno, la rassegna letteraria dedicata interamente ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, promossa da Bibì&Cocò, la libreria indipendente per bambini di Nola con l’assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Nola.

«L’iniziativa – spiegano Stefania Stefanile e Carmela Cassese, titolari della libreria – è una buona occasione per valorizzare la ricchezza delle nostre risorse culturali e per promuovere la lettura sin dalla tenera età attraverso l’utilizzo degli albi illustrati. Abbiamo organizzato i cinque appuntamenti, puntando sulla promozione del nostro territorio e sulle competenze di professionisti nolani, con i quali abbiamo l’onore di collaborare da due anni nelle attività in libreria».

Il titolo scelto è un richiamo alla stagione del caminetto e della cioccolata calda, del freddo pungente che invoglia i bambini a trascorrere qualche ora in compagnia di un buon libro, di una buona storia, magari raccontata da un adulto.

«La cultura accresce le coscienze, affina le menti e crea persone migliori, favoriamo la crescita dei più piccoli attraverso la lettura, per renderli liberi in un mondo migliore – dichiara Annalisa Sebastiani, Assessore alla Cultura del Comune di Nola – Il Comune continua nel progetto “Nola Cultura Viva” favorendo le attività dedicate ai bambini».

Gli appuntamenti previsti saranno cinque e coinvolgeranno, in una sinergia perfetta, associazioni, autori ed istituti scolastici presenti sul territorio nolano, ricco di storia e di cultura.

Ecco il calendario completo:

24 gennaio (ore 10-12) – La Casa dei Conigli incontrerà gli alunni della scuola elementare “M. Sanseverino” – plesso Cerchio D’Oro ai quali gli autori presenteranno il loro albo illustrato Minuti Montati.

28 gennaio (ore 10-12) – Lo scrittore Angelo Amato De Serpis incontrerà gli alunni della scuola elementare “M. Sanseverino” – plesso Ciccone ai quali presenterà il suo romanzo Arpad ed Egri.

31 gennaio (ore 10-12) – La Casa dei Conigli e la libreria Bibì&Cocò presentano il loro albo illustrato Paolino, nonno e bambino agli alunni della scuola elementare “Bruno/Fiore” – plesso di Polvica.

31 gennaio (ore 18-19) – Meridies presenta la favola interattiva La bella addormentata nel bosco presso la Chiesa dei Santi Apostoli.

7 gennaio (ore 10-12) – La scrittrice Anna Bruno coinvolgerà gli alunni della scuola elementare “Tommaso Vitale” in un laboratorio di scrittura creativa.

