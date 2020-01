NOLA. Salviamo Sant’Angelo in Palco, l’iniziativa dell’associazione “La Tenda dell’incontro”

Continua il progetto dell’associazione “La Tenda dell’incontro” per la riapertura di Sant’Angelo in Palco. Dopo la vendita dei panettoni in Piazza Duomo qualche giorno fa c’è stato un incontro molto prolifico. Il direttivo dell’associazione insieme al Ministro Provinciale Padre Carlo hanno siglato un pre-accordo tra il Comune, alla presenza del primo cittadino Gaetano Minieri per la riapertura della struttura sita in Sant’Angelo.

L’iniziativa Salviamo S. Angelo in Palco è stata promossa dall’Associazione nolana “La Tenda dell’incontro”, presieduta dall’ avv. Lucia Casaburo in collaborazione con l’associazione Meridies e La Provincia Napoletana dei Frati Minori. Dopo anni di chiusura è prevista l’apertura di S. Angelo in Palco sabato 11 gennaio 2020 alle ore 17 con una visita guidata e poi a seguire una santa messa.

