Nola. San Paolino: il Pontificale in onore del Santo sarà trasmesso in diretta contemporaneamente nelle piazze di Nola, Piazzolla e Polvica. L’iniziativa del comune con il contributo del Cis Interporto. Non

Tre maxi schermo posizionati nelle piazze centrali di Nola, Piazzolla e Polvica per consentire la diffusione del messaggio paoliniano a tutta la comunità nolana dei fedeli.

Sarà un Pontificale diverso quello in programma domani, martedì 22 giugno, alle ore 20.00 nella cattedrale di piazza Duomo. Il giorno del Santo, a cui è dedicata la Festa dei Gigli, sarà infatti vissuto all’insegna dei valori della fede e della condivisione con la celebrazione del vescovo Francesco Marino che sarà trasmessa in contemporanea a Nola, Piazzolla e Polvica ma anche in streaming sulla fanpage istituzionale del comune.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale con il sindaco Gaetano Minieri e sarà resa possibile grazie al contributo del Cis Interporto che ne sosterrà i costi.

Per favorire la partecipazione, inoltre, in ottemperanza alle misure anti Covid, sarà anche posizionato un numero preciso di sedie nelle aree individuate così da garantire il giusto distanziamento.

“È un giugno insolito vissuto con sobrietà all’insegna dei valori cristiani – dichiara il sindaco Gaetano Minieri – veniamo da un anno duro in cui l’Italia, in linea con il resto del mondo, è stata sotto pressione a causa dell’emergenza sanitaria che non ha risparmiato nemmeno il nostro territorio. È necessario riscoprirsi, oggi più che mai, comunità. Ecco perché, grazie alla disponibilità del Cis Interporto che sosterrà i costi di questa operazione divulgativa del messaggio paoliniano, daremo la possibilità a tutta la comunità nolana di partecipare anche nelle piazze (comprese Polvica e Piazzolla) alla celebrazione religiosa officiata dal vescovo. Affidiamoci al nostro Santo e facciamo nostri i suoi insegnamenti che – aggiunge Minieri – assumono oggi un valore ancora più forte, di fede e speranza”.

