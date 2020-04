NOLA. Spesa Solidale. L’Associazione Socio Culturale “VOLA” in stretta collaborazione con l’Azione Cattolica Parrocchiale di Cinquevie di Nola.

“In questi giorni stiamo ricevendo richieste d’aiuto da ogni parte. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è lo stato delle famiglie indigenti che chiedono aiuto, per questo motivo nasce l’iniziativa della Spesa Solidale” è quanto dichiarato da Daniela Liguori, presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale. “Abbiamo ricevuto l’adesione di esercizi commerciali, di farmacie del territorio presso i quali sarà possibile effettuare la spesa sospesa per sostenere le tante famiglie in difficoltà che a causa della pandemia non riescono neanche più a comprare lo stretto necessario per vivere. La nostra Associazione si sta attivando per essere vicini a chi ha bisogno e dare un aiuto concreto in questi giorni difficili ove è necessario porre attenzione ai più deboli. Un grazie va anche ai tantissimi amici che con grande spirito di solidarietà e con la massima riservatezza stanno dando un aiuto reale a questa grande iniziativa solidale”, Questo è quanto ha affermato Gennaro Ciccarelli, vice presidente, socio fondatore e membro attivo dell’Associazione.

Chiunque può contattare o lasciare un messaggio in privato ai seguenti numeri 339 3772846 – 320 9068959 – 339 5780666 . Di questi tempi nessuno deve rimanere indietro.

Maria Esposito

adsense – Responsive – Post Articolo