NOLA- Via Polveriera, due Carabinieri tirano dall’auto due occupanti con l’acqua “alla gola”. VIDEO

La pioggia del pomeriggio ha causato non pochi problemi alla circolazione delle auto soprattutto nel territorio di Nola dove come di consueto alcuni sotto passi si allagano e sono vere e proprio trappole per gli automobilisti. Stessa cosa è capitata oggi in Via Polveriera a Nola, a causa dello straripamento del torrente circostante l’area il sottopasso si è letteralmente allagato. A farne le spese un uomo e una donna rimasti con l’auto completamente invasa dall’acqua. Ci hanno pensato due Carabinieri della Compagnia di Nola ha tirarli fuori senza preoccuparsi di bagnarsi. Dopo qualche minuto i due sono stati riportati all’asciutto ringraziando gli uomini dell’Arma per l’assistenza fornita.

