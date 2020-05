NOLANO. “AGER”, è l’iniziativa di un gruppo di studenti per conoscere l’esigenze del nostro territorio. Partecipa al sondaggio

Un gruppo di amici, formato da studenti liceali e universitari, sta cercando di diffondere un sondaggio incentrato sull’agro nolano, in cui vivono, per cercare conoscere l’esigenze di un terriotrio e incoraggiare nuove attività sociali e culturali. Il loro scopo è quello di comprendere le esigenze e gli interessi dei cittadini. In allegato il sondaggio da loro predisposto dove tutti possono rispondere. Clicca sul link sotto per partecipare al sondaggio.

https://forms.gle/CrzCheHGsvngLTEd6

