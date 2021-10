NOLANO. AIDO COLPISCE ANCORA E SEGNA “UN GOAL” TUTTO AL FEMMINILE

Il gruppo AIDO Nola – Cimitile scende in campo con le ragazze della Futsal Wolves ed è subito vittoria, una vittoria all’insegna del Dono, quello che fa battere il cuore e sognare un futuro nuovo.

Oggi è iniziato il campionato di calcio femminile a 5 di serie A2 nazionale e grazie a Rachele Corcione, nonché Andrea Ciccone presidente della squadra, il gruppo Aido Nola – Cimitile è diventato sponsor etico della squadra.

Le ragazze della squadra porteranno in giro per l’Italia il messaggio profondo di cui AIDO da tempo si fa promotore: dire sì alla donazione degli organi, dire sì alle seconde possibilità, dire sì alla capacità di riportare la luce laddove dominava il buio, dire sì alla vita e a tutte le sue meravigliose sfaccettature.

Il team femminile indosserà il logo AIDO sulla propria maglietta, vestendo la propria pelle di speranza e resurrezione corporale e dell’anima, facendo sì che la forza del Dono guidi quella fisica fino a portarlo alla vittoria, proprio come è avvenuto in questa prima domenica di campionato, dimostrando così che anche il calcio può far scendere in campo sentimenti veri e sinceri.

Grazie ragazze e che i colori di AIDO vi portino fortuna perché se #iopensoalfuturo tu #sevuoipuoi farlo con me e insieme #organizziamolasperanza.

