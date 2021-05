I lavori di costruzione di un ponte per l’alta velocità ha reso necessario chiudere l’asse mediano in prossimità dell’uscita “Marigliano -Cancello”, in direzione Napoli. La chiusura ha procurato code al traffico pendolare. La chiusura per lavori già programmati dovrebbero durare fino a domenica.

