NOLANO-BAIANESE. Arrivano le multe ai sindaci presenti alla commemorazione di Sommese.

Primi provvedimenti da parte della magistratura nolana e delle forze dell’ordine agli assembramenti di sabato scorso verificatisi all’ospedale di Nola e Saviano durante il passaggio del carro funebre che trasportava la salma del dottor Sommese sindaco di Saviano.A darne notizia ieri sera è stato il primo cittadino di Ottaviano, Luca Capasso, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto della multa affermando: Mi ha sempre contraddistinto la trasparenza, ecco la multa che mi è stata notificata stasera. Nel notificarmela, i carabinieri certificano che ho detto la verità: non ero a Saviano, non ero alla commemorazione della salma all’ospedale (avvenuta alle 11) ma al minuto di raccoglimento avvenuto alle 10 nei pressi del parcheggio dell’ospedale. RIPETO: al minuto di raccoglimento delle 10. Pago la multa, pago una leggerezza commessa, mi sono messo in quarantena. La legge è uguale per tutti. Ma non ho detto bugie.

Sempre ieri i Carabinieri di Nola hanno provveduto a consegnare le multe anche ad altre persone identificate e continueranno anche oggi. La sanzione prevede un ammenda di 400 euro che se pagata nei 5 giorni si riduce a 280 euro. Provvedimenti emessi a tempo di record dopo il clamore mediatico avvenuto sabato scorso per gli assembramenti durante il trasporto della salma del dottore Sommese.

Stessa sorte riceveranno anche i sindaci del baianese, e tutti i presenti che sabato mattina si trovavano a Baiano dinanzi la Clinica Villa Maria durante il passaggio della salma del primo cittadino di Saviano. Anche qui i Carabinieri, qui però della Compagnia di Baiano, stanno identificando tutte le persone che nelle prossime ore riceveranno la sanzione. Non si esclude che oltre alla sanzione si possa instaurare un procedimento giudiziario per altri reati ancora più gravi.

