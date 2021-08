NOLANO. Bimbo di 3 anni muore in un incidente stradale avvenuto a Succivo.

Un bambino di appena tre anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nel tratto casertano della superstrada Nola-Villa Literno. L’ auto su cui viaggiava insieme al padre ed un’ altra persona, una “Smart Fortwo”, dalla dinamica delle forze dell’ordine, ricostruito dai Carabinieri della stazione di Sant’Arpino e della Compagnia di Marcianise, è stata violentemente tamponata da una BMW con il solo conducente a bordo. L’incidente è avvenuto nel Comune di Succivo (Caserta). Il fortissimo impatto ha fatto volare il bimbo che ha sfondato il lunotto posteriore, finendo sul cofano della Bmw. Il piccolo è morto sul colpo, mentre le altre tre persone coinvolte sono finite in ospedale ma senza gravi traumi. Il conducente della “Bmw” è stato denunciato per omicidio stradale.

adsense – Responsive – Post Articolo