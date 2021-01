NOLANO. Epifania solidale: un’idea lanciata da Giuridicamente

“A volte la nostra gioia è la fonte del nostro sorriso, ma spesso il nostro sorriso può essere esso stesso a generare in noi la gioia. Perché non riposarsi? Perche’ impiegare il proprio tempo libero a sostegno di iniziative benefiche? Perché scalda l’anima, genera sorrisi e provoca un’innata gioia. Ad un invito rivolto lo scorso 25 dicembre, tanti sono stati coloro che hanno mostrato la loro adesione. Grazie a tutti coloro che hanno, con un piccolo dono, regalato un sorriso a tanti piccoli che potranno vivere la loro tanto attesa #epifania. In particolare, ringrazio l’associazione #aido e #alba per i giocattoli forniti e l’associazione Piccole Gioie che con tanta dedizione e pazienza si occuperanno della fase della distribuzione”. È così che esordisce, Giovanna Russo, presidente dell’associazione Giuridicamente.

L’iniziativa ha previsto la distribuzione di tanti doni grazie alla collaborazione

del Gruppo Aido Nola-Cimitile, Cooperativa Sociale GIULIA 2015, accreditata e autorizzata per i servizi di Assistenza Domiciliare per utenti Anziani, Diversamente Abili/Minori e Assistenza Integrata ENTE Ambito Territoriale N. 22., “Piccole gioie” rappresentata da Rosario Amato e associazione Alba rappresentata da Domenico Toppi.

Le iniziative condivise continueranno, così da assicurare un sorriso a tanti piccoli durante l’intero anno.

