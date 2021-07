NOLANO. “Gli Angeli Templari” in aiuto di una famiglia in difficoltà

Gli Angeli Templari, guardie del OSMTJ, ordine sovrano militare del tempio di Gerusalemme della sede di Pozzuoli, di cui fanno parte i nolani Giuseppe Maschile e Manganiello Domenico sono intervenuti nelle ultime ore in aiuto di una famiglia in difficoltà della vicina Basilicata, residenti nel comune di Rotonda, in provincia di Potenza. La famiglia lucana aveva lanciato un grido di aiuto trovandosi in difficoltà economiche che non permetteva neanche di far fronte ai bisogni primari. Richiesta di aiuto che il colonello Maschile e il Maresciallo Manganiello hanno immediatamente risposto raccogliendo beni di prima necessità, grazie anche all’aiuto di numerose famiglie nolane, ed organizzando il viaggio a Rotonda. Giunti li hanno consegnato il tutto ricevendo i ringraziamenti della famiglia.

