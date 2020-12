NOLANO. I.C.”Costantini” di San Paolo Bel Sito-Casamarciano – Liveri: “La scuola non si ferma”

Per un Natale particolare e nella speranza di ritrovare quanto prima quel contatto umano che adesso manca a tutti in particolar modo ai più piccoli, il 22 Dicembre l’I.C. “Costantini” San Paolo Bel Sito – Casamarciano – Liveri esce unito sul territorio favorendo l’interazione tra scuola ed Amministratori locali in una iniziativa fortemente voluta dal Dirigente Scolastico prof. Ernesto Piccolo in concerto con i Sindaci dei Comuni di San Paolo Bel Sito, Casamarciano e Liveri afferenti ad una unica comunità educante. Il D.S. insieme ai Sindaci si sono recati nei tre plessi per portare dei doni agli alunni offerti dalle tre amministrazioni, un messaggio di unione e grande senso di appartenenza al proprio territorio. Il personale docente e non hanno accompagnato gli alunni nel pieno rispetto delle norme anticovid per vivere questo momento di festa. La scuola, soprattutto nei piccoli centri, è il fulcro dell’aggregazione e della socialità e assurge al ruolo di elemento identitario di una comunità e il riunirsi per la prima volta di tre amministrazioni che camminano insieme al fine di tenere unito tale “faro” diventa, in un momento così difficile, simbolo di speranza per un futuro privo di particolarismi e foriero di unità e crescita…. Insieme ce la faremo!!!

