NOLANO. I ragazzi dell’associazione “Preghiera Poveri Pace” hanno regalato qualche momento di felicità e serenità agli amici senza tetto e indigenti di Nola

Come ogni anno, il 3 gennaio, i ragazzi dell’associazione Preghiera Poveri Pace hanno regalato qualche momento di felicità e serenità agli amici senza tetto e indigenti di Nola e paesi limitrofi con una cena, questa volta, molto ricca e gustosa, preparata con amore e dedizione. L’evento si è svolto presso la mensa fraterna di Nola.

Tanta è stata la solidarietà delle persone e delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione e alla riuscita del consueto evento. Una di queste è stata l’associazione UNITAS di Saviano che ha lanciato un’iniziativa insieme e per gli amici meno fortunati, il CINEFORUM, nel quale saranno proiettati svariati film, uno a settimana, di venerdì, giorno in cui volontari dell’associazione preghiera poveri pace procederanno alla distribuzione settimanale di un pasto caldo, sempre nei locali della mensa fraterna di Nola sita in Vico Duomo.

Presente alla serata c’era anche l’Onorevole Luigi Iovino che afferma “Partecipare a questa serata è stato veramente emozionante. Sarò vicino a queste realtà associative con impegno e amore per far sì che: Senza tetto, più e meno fortunati, volontari e sacerdoti abbiano dalla parte loro anche le istituzioni. E tutti insieme, lavorando sinergicamente ci impegneremo per creare un clima di uguaglianza e fraternità, di amore e rispetto per il prossimo, un ambiente senza più stereotipi, distanze sociali o pregiudizi.”

Dall’altra parte, il presidente dell’associazione UNITAS di Saviano, Luciano Fuschillo ci delinea l’emozione di partecipare per l’ennesimo anno a questa meravigliosa manifestazione d’amore: “E’ sempre bello ed emozionante partecipare al pranzo solidale insieme agli amici dell’associazione PREGHIERA POVERI PACE. Faccio i miei complimenti a Francesco Cassese che da anni si impegna con la sua associazione a garantire pasti settimanali e pranzi solidali ai meno fortunati.

Quest’anno nei fatti abbiamo visto anche la collaborazione delle istituzioni, il segretario della Camera dei Deputati, l’On Luigi Iovino che non solo ha fatto volontariato con noi in questa fantastica serata, ma ha anche donato una TV per la realizzazione del progetto CINEFORUM per i senza tetto che si terrà ogni venerdì. Grazie quindi di vero cuore all’amico Luigi Iovino che con la sua vicinanza e supporto dimostra sempre più che le istituzione e il mondo associativo e del volontariato possono lavorare in piena sinergia. Nel ringraziare tutte le persone e le associazioni che hanno collaborato, cogliamo l’occasione di invitare chiunque voglia approcciarsi a questo meraviglioso mondo, quale quello della solidarietà, a partecipare a queste meravigliose iniziative. Dopo il verbo AMARE, il verbo AIUTARE, è il più bello del mondo!”

