NOLANO. I ringraziamenti del Gruppo Aido Nola-Cimitile ad Alberta Greco

In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando è sempre bello vedere e sostenere chi si prodiga per il bene altrui principalmente di quelli meno fortunati .

Il Gruppo Aido Nola – Cimitile ringrazia di vero cuore Alberta Greco da sempre presente e vicino alla nostra Associazione per il suo nobile gesto e per la sensibilità dimostrata rispondendo con i fatti alle necessità primarie di cui c’è maggiormente bisogno in questo momento.

Dopo aver donato le prime 100 mascherine lavabili e riutilizzabili al Comune di Cimitile è la volta del Comune di Camposano, nella giornata odierna sono state ritirate direttamente dal Sindaco del Comune dr. Francesco Barbato lo stesso quantitativo per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.

