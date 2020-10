NOLANO. Il Gruppo Aido Nola-Cimitile consegna a domicilio farmaci e spesa.

Si dice che nel momento del bisogno si vedono i veri amici.. Noi ci siamo sempre e oggi più che mai. Per tutte quelle persone che risiedono nel nolano e comuni limitrofi che in questo particolare momento hanno bisogno di un aiuto per la consegna gratuita dei farmaci, della spesa potete contattare la nostra associazione: Gruppo Aido Nola-Cimitile all’indirizzo mail : nola-cimitile@aido.it oppure contattare i recapiti telefonici dell’associazione Alba.

Tel/ fax 0815196322

Cell. 3333186532

