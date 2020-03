NOLANO. Il preside Bartolomeo Perna in campo per De Luca presidente

Indiscrezioni davano da tempo il preside Bartolomeo PERNA (nella foto) candidato alle prossime regionali nella lista DE LUCA PRESIDENTE. Il preside PERNA è sempre stato in politica, ricoprendo ruoli importanti come la figura di Vice Sindaco di Caivano (Napoli), una città di circa 40 mila abitanti, con deleghe importanti (ambiente, attività produttive, scuola e protezione civile). Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del consiglio comunale di Visciano (Napoli). Uomo di centro sinistra, molto legato al gruppo di De Luca, è stato scelto per rappresentare il governatore nella nostra area nolana. Il preside PERNA, raggiunto da noi qualche giorno fa, ha confermato la proposta di candidatura ricevuta del governatore DE LUCA, affermando “…sono molto orgoglioso di essere stato scelto per rappresentare il nostro territorio e la nostra gente, queste aree sono state molto spesso lasciate ai margini dalla politica e dalle scelte”. Alla domanda del pronostico elettorale il preside PERNA ha risposto: “difficile arrivare all’obiettivo ma non impossibile… daremo il massimo in questa campagna elettorale. Spero in una risposta concreta dalla nostra gente…se sarò eletto, sarò certamente un uomo scelto per rappresentare tutti noi per dare rilancio a questa area ed essendo uomo di scuola, darò priorità alle strutture scolastiche lasciate da anni senza una giusta manutenzione. Continuerò a fare quello che solo da pochi anni la giunta DE LUCA ha messo in luce, soprattutto dall’assessore Lucia FORTINI , dare priorità alla scuola e alla formazione. L’obiettivo – conclude PERNA – è anche quello di mirare ad ambienti sicuri per i nostri figli, per la loro incolumità e per la nostra tranquillità di genitori”.

