Nolano. Irruzione in un’abitazione da parte della Polizia, beccato 33 enne a confezionare droga

Nel pomeriggio di ieri, 31 gennaio, le Volanti del Commissariato di Polizia di Nola dirette dal dr. Basile diregente del commissariato P un.S. di Nola, a seguito del capillare controllo del territorio, hanno tratto in arresto un uomo di Marigliano (Na) B. G. di anni 31, il quale, gia pregiudicato per la stessa tipologia di reato, aveva posto in essere da tempo una fiorente attività di spaccio, proprio nella piazzetta antistante la sua abitazione di corso vittorio Emanuele 3 in Marigliano. Ennesimo colpo contro il contrasto del fenomeno diffuso delle piazze di spaccio, difatti, gli agenti del Commissariato di Nola hanno fatto irruzione nell’abitazione, cogliendo in piena attività l’uomo trentenne del posto che ha cercato in vano di disfarsi della sostanza stupefacente. Durante l’attività di perquisizione, sono stati rinvenuti ingenti quantita’ di “marijuana” già confezionata e pronta per lo spaccio e altra ancora da confezionare; è stato rinvenuto tutto il materiale utile per il taglio ed il confezionamento, tra cui oltre ai bilancini elettronici di precisione per pesare le dosi di sostanza, sono stati sequestrati i soldi provento dell’ attività pari a circa mille euro e relativi solo alle prime ore di inizio attività giornaliera del pusher. L’uomo tratto in arresto e stato immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di processo per direttissima da celebrare presso il tribunale di Nola.

