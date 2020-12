NOLANO. La scomparsa di Alessandro Baiano, uomo pronto ad aiutare il prossimo

Sembra un fulmine a ciel sereno ma il Covid ha portato via anche Alessandro Baiano che a 61 anni ha smesso per sempre di svolgere la sua opera di volontariato e abnegazione verso il prossimo. Gli amici lo abbracciano ricordando i tanti impegni che Alessandro aveva assunto con il Movimento Orgoglio Campano. È stato promoter e sponsor di numerosi eventi come il Miss Magma, i concerti Gospel natalizi dell’amico Liborio D’Urzo. Alessandro era diventato uno di noi, sempre pronto a sostenere ogni nostra iniziativa. A ricordarlo anche l’ATAPC di Visciano che a nome di tutti i soci, dal presidente Gioacchino Iovino, dal fotoreporter Salvatore Montanaro esprimono il loro cordoglio alla famiglia e alla comunità di Casalnuovo.

adsense – Responsive – Post Articolo