NOLANO. Lite al funerale, si rischia la rissa per la presenza di una donna non gradita.

Lite durante lo svolgimento di un funerale, avvenuto subito dopo ferragosto, in un piccolo centro dell’area nolana. Durante le esequie di un uomo si è sfiorata la rissa tra alcuni presenti, il motivo sembra essere quello sentimentale per la presenza di una persona non gradita. In questo periodo di emergenza Covid e con i funerali tornati ad essere celebrati da qualche settimana si è creata durante la celebrazione un pericoloso assembramento. Ma ecco i fatti. Una delle parenti del defunto ha intravisto tra la folla la presenza di una donna del posto che probabilmente intratteneva una relazione con uno dei parenti stretti del caro estinto, la scelta della donna di stare vicino all’uomo amato in questo momento di dolore non è stata una buona idea e ha fatto scatenare l’ira di alcuni presenti che con forza hanno allontanato dalla Chiesa l’ospite non bene accetto. Il tutto si è svolto sotto gli occhi increduli dei presenti e del celebrante con momenti di tensione che hanno fatto pensare al peggio ma che solo grazie all’intervento di alcuni presenti si è evitato il peggio se non dopo qualche parapiglia e parola grossa fuori luogo tenendo conto anche del posto in cui ci si trovava.

