NOLANO. Regi lagni, pronti interventi straordinari per risolvere le emergenze

Dopo l’incontro tra il vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola, alcuni consiglieri regionali e gli amministratori dei comuni dell’area nolana, saranno attivati già dalla prossima settimana interventi straordinari per far fronte immediatamente alla difficile situazione di campi e strade interessate dal abbondanti allagamenti, e la partenza del piano di bonifica degli alvei che era prevista quasi un anno fa e che la pandemia, giocoforza, ha rallentato. Raccolti persi e danni ingenti ai campi e ai mezzi di chi in quelle aree aveva la propria attività sono stati il prezzo da pagare dopo le lunghe piogge che da dicembre hanno cominciato a causare esondazioni e allagamenti che molto spesso hanno portato detriti e rifiuti per le strade e i terreni coltivati. Ora si spera di superare questo problema ed evitare con questi interventi, che tutto ciò possa riaccadere.

Felice Sorrentino

adsense – Responsive – Post Articolo