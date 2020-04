Una storia straziante da Teggiano, uno dei cinque Comuni della zona rossa in provincia di Salerno. Tra mercoledì e giovedì una donna dava alla luce prematuramente un neonato, non riuscendo nemmeno a raggiungere l’Ospedale. Dopo il parto, avvenuto tra le mura domestiche, ci fu il trasferimento all’Ospedale di Salerno dove in nottata il piccolo è morto. La madre invece è ancora ricoverata a Polla.

