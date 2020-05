Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Capasso, i figli Alfonso e Alessandro, Teresa e Tiziana, il genero Gennaro, la nuora Elisa , la cognata, i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM, volto per contrastare la diffusione del Covid 19, i funerali saranno svolti il 7 maggio alle ore 11 solo con l’inumazione della Salma nel cimitero di Avella in forma strettamente riservata ai familiari con dispensa dalle visite.

