NON E’ PIU’. Avella, lutto Antonio Del Mastro

Ne danno il triste annuncio la moglie Colomba Caruso, le figlie Tania, Pina e Rosa, la mamma Gaetana Soriano, i suoceri Giuseppe Caruso e Anna Iasio, i generi Francesco Lombardi e Filomena Festa, i fratelli Giuseppe e Angelo, la sorella Saveria, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 8 settembre dopo l’arrivo della salma alle ore 11,30 nella Chiesa Madonna delle Grazie in Avella, rispettando le regole del distanziamento sociale e senzacontatto fisico per il saluto ai parenti. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il cimitero di Avella.

