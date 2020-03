NON E’ PIU’. Avella, Lutto Carmine Ercolino

Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa Buonaguro, i figli Filomena, Giovanni, Rosario e Felice, le nuore Mria Pina Capolongo, Alba Zaira Rainone e Carmela Corbisiero, i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM del 08/03/2020 volto ad assumere le misure prudenziali per contrastare la diffusione del virus Covid-19 i funerali saranno svolti domani alle ore 11 solo con l’inumazione della Salma nel cimitero di Avella ed in forma strettamente riservata ai familiari.

La redazione di Bassa Irpinia pone alla famiglia Ercolino le più sentite condoglianze per la grave perdita.

adsense – Responsive – Post Articolo