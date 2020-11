NON E’ PIU’. Avella, lutto Eduardo Iasio di anni 65

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Antonietta Tridente, i figli Carmela e Roberto, i nipoti Antonio, Eduardo, Roberto e Pasquale, i fratelli Sebastiano, Ettore, Walter e Augusto, le sorelle Annamaria, Paola, Giulia, Claudia, Diana, Wanda e Alba, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 8 novembre 2020 alle 12,15 nella Chiesa San Giovanni in Avella, rispettando le regole del distanziamento sociale senza contatto fisico per il saluto ai parenti. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il cimitero di Sperone.

