NON È PIÙ. Avella, lutto Elena Salapete

Ne danno triste annuncio i figli Lina, Giovannina, Santina e Sebastiano, il genero Mario Maietta, la nuora Antonietta Festa, i fratelli Giovanni, Pasquale, Salvatore e Giuseppe, le sorelle Vittoria e Anna, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali nel rispetto delle norme antiCovid, avranno luogo domani 12 agosto 2021 alle ore 10,30 partendo dalla casa dell’Estinta in via F. Togliatti, 9 per la chiesa di San Giovanni in Avella. Dopo il rito funebre di proseguirà sempre in forma privata per il Cimitero di Avella.

