NON E’ PIU’. Avella, lutto Francesca D’Avanzo anni 58

Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni Sodano, il figlio Michele, la mamma Speranza Prevete, la sorella Antonietta, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM del 8 marzo 2020, volto ad assumere le misure previdenziali per contrastare la diffusione del virus Covid 19, i funerali saranno svolti domani 4 c.m., alle ore 11, solo con l’inumazione della salma nel cimitero di Avella ed in forma strettamente riservata ai familiari.

