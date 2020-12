NON È PIÙ. Avella, lutto Francesco Paone

Ne danno il triste annuncio la moglie Vittoria Capriglione, le figlie Luisa, Antonella e Liliana, i generi Paolo Nappi, Mario Cardillo e Luigi Maietta, i fratelli Pellegrino e Filippo, le sorelle Caterina e Antonetta, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali, in forma privata, avranno luogo il 23 dicembre 2020 alle ore 15 partendo dalla casa dell’Estinto in via San Nazzaro per la Chiesa di San Romano in Avella, dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Avella in forma privata. Si dispensa dalle visite a casa.



