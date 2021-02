NON E’ PIU’. Avella, lutto Girolamo Ercolino

Ne danno il triste annuncio la moglie Antonietta Pedalino, i figli Francesco, Salvatore e Carmine, le nuore Maria Palma ed Erminia D’Avanzo, il fratello Salvatore, le sorelle Giovanna e Carmela, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 10 febbraio 2021 alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via Purgatorio 27 per la Chiesa di San Giovanni in Avella, in forma strettamente privata per il rispetto delle norme anti Covid 19 in vigore. Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Avella.

(La redazione di Bassa Irpinia si stringe intorno ai familiari in particolare ai figli Franco, Salvatore e Carmine per la grave perdita).

