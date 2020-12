NON E’ PIU’. Avella, lutto Luigi Biancardi di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna Di Palo, le figlie Rossella e Maria Grazia, i genitori Felice e Rosa, i generi Mario e Alfonso, i cognati, i cugini, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata avranno luogo domani 13 dicembre 2020 alle ore 11 partendo dalla casa dell’Estinto in via Largo San Romano per la Chiesa di San Romano in Avella con dispensa dalle visite a casa. Dopoil rito funebre si proseguirà sempre in forma privata per il Cimitero di Avella.

