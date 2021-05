NON E’ PIU’. Avella, lutto Nicola Tedesco di anni 65

Ne danno il triste annuncio la moglie Angelina Serino, i figli Filomena, Giuseppina e Romano, i generi Giovanni Lombardi e Artemio D’Alessandro, la nuora Raffaella Colucci, i fratelli Stefano, Sebastiano ed Elia, la sorella Maria, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata con dispensa dalle visite avranno luogo il 5 maggio 2021 alle ore 17 nella parrocchia di San Pietro in Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il cimitero di Avella.

