NON È PIÙ. Avella, lutto Orsola Spiezia

Ne danno il triste annuncio le figlie Giuseppina e Livia, i generi Giuseppe Prisco e Michele Conte, le nipoti Alessia e Ilenia Conte, la sorella Antonietta, il cognato Aniello Arianna, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 13 settembre 2020 alle ore 11 partendo dalla casa dell’Estinta in via Purgatorio 17 per il Convento dei Frati Minori di Avella, rispettando le regole del distanziamento sociale e senza contatto fisico per il saluto ai parenti. Dopo il rito funebre si procederà in forma strettamente privata per il cimitero di Baiano.

adsense – Responsive – Post Articolo