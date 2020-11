La famiglia annuncia la dipartita della signora D’Apolito Prudenzia di anni 65 di Avella. “Madre esemplare è un’ottima nonna”, la ricordano i figli in particolare Felicia, i nipoti e parenti tutti. Gli stessi familiari ringraziano tutti coloro che sono vicini alla famiglia per il tremendo dolore. Donna di sani principi non è riuscita purtroppo a sconfiggere il tremendo virus. Alla famiglia giungano le più sincere condoglianze della redazione di Bassa Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo