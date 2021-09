NON È PIÙ. Avella, lutto Raffaele Serino

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Silvestri, i figli Letizia, Filomena, Lucia, Giulia e Guerino Silvestri, il genero Carmine Sirignano, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali in Forma Privata avranno luogo il 26 settembre 2021 alle ore 16,30 partendo dalla casa dell’Estinto in via Fosse Ardeatine, 4 per la Chiesa di San Giovanni in Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Avella in forma privata. Si dispensa dalle visite a casa.

adsense – Responsive – Post Articolo