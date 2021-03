Ne danno il triste annuncio i figli Marianna e Antonio, il genero Aniello Gradito, i nipoti Edgar, Andrea e Carmine, i nipoti e parenti tutti.

I funerali in forma privata si terranno martedì 2 marzo 2021 alle 16,30 nella Chiesa di San Pietro in Avella con Dispensa dalle visite a Casa. Dopo il rito religioso si proseguirà sempre in Forma Privata per il cimitero di Avella, nel rispetto delle norme anticovid-19 in vigore.

adsense – Responsive – Post Articolo