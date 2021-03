Ne danno il triste annuncio i figli Pasquale, Egidio ed Emanuele, la nuora Giuseppina Colucci , i fratelli Mario e Stefano, la suocera Gaetanina Napolitano, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma strettamente privata avranno luogo domani 22 marzo alle ore 15,30 nella Chiesa di Santo Stefano in Baiano (Av). Dopo il rito religioso si proseguirà in forma strettamente privata per il cimitero di Baiano.

