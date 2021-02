NON E’ PIU’. Baiano, lutto Giuseppe De Rosa

Ne danno il triste annuncio i nipoti Sofia, Pina, Andrea, Assunta, Silvana, Assunta e Andrea, il fratello Annino, la cognata Aurelia D’Apolito, i pronipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM per contrastare la diffusione del virus Covid 19 si dispensa dalle visite a casa. I funerali avranno luogo domani 10 febbraio alle ore 10,30 nella chiesa di Santo Stefano in Baiano. Dopo il rito religioso si proseguirà per il cimitero di Baiano in forma strettamente riservata ai familiari.

