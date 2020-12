Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni, Carmen e Adele, i generi Angelo Piciullo e Nello Torelli, i nipoti e i parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi 10 dicembre partendo dalla casa dell’Estinto in via F. de Sanctis 12 solo con l’inumazione della Salma nel Cimitero di Baiano in forma strettamente privata.



