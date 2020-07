Ne danno il triste annuncio la moglie Riggiola Maria Luisa, i figli Antonio e Rosa, i fratelli Andrea e Francesco, il genero Masucci Francesco, la nuora Schettino Giovanna, i nipoti Antonio, Marialuisa e Sophia, i cognati, le cognate e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 7 luglio alle ore 16 muovendo dalla casa dell’estinto in via Roma 151, il rito funebre sara celebrato nella Parrocchia Maria SS del Carmelo in Mugnano del Cardinale.

